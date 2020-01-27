صحة الكرخ توضح إجراءاتها بشأن فايروس “كورونا” في مطار بغداد

2020/01/27 | 10:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أوضحت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الاثنين، اتخاذها جملة إجراءات للوقاية من فايروس كورونا الذي ظهر في الصين ...

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