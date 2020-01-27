نصيف تطالب باتخاذ اجراءات قانونية لاستبعاد الادارة الحالية للكهرباء

2020/01/27 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، ان وزارة الكهرباء خاضعة لعصابتين في النجف ولندن، مطالبة رئيس حكومة تصريف الاعمال والادعاء العام وهيئة النزاهة وكافة اعضاء مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية لاستبعاد الادارة الحالية لوزارة الكهرباء وإنقاذها من براثن الفساد والتدهور الذي وصلت اليه.وقالت الوزارة في بيان لها تلقت المستقلة نسخة منه ان “وزارة الكهرباء […]

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