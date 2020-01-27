أمر استقدام لنائب سابق عن صلاح الدين ومديريّ شركتين بتهمة فساد مالي

2020/01/27 | 10:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ جديد بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين اصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب في المحافظة للدورة السابقة، إضافة إلى المديرين المفوضين لاثنتين من شركات المقاولات العامة؛ لضلوع المتهمين الثلاثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية البالغة خمسة مليارات و615 مليون دينار المسحوبة من قبلهم لتنفيذ مشروع إنشاء خط كهرباء شرق تكريت - بيجي المتلكئ".

وأضافت أن "المتهم الأول كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى شركات المقاولات خلال مدة توقيع العقد".

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