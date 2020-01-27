ناتشو وزيدان.. سر الحضن العنيف ونصيحة القائم الأول

2020/01/27 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتمكن ريال مدريد من الانفراد بصدارة الدوري الإسباني بعد انتصار صعب على مضيفه بلد الوليد، ليتربع على عرش الليغا، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.وسجل المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز هدف الريال الوحيد في المباراة، مع حلول الدقيقة 77، ليذهب مباشرة لاحتضان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.وبهذا الانتصار يرفع العملاق المدريدي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بفارق 3 نقاط عن المارد الكتالوني الذي كان قد خسر، السبت، بهدفين أمام مضيفه فالنسيا.وعن سر احتفال ناتشو بهدف الثمين والذي جاء في وقت متأخر نسبيا من المباراة، أوضح الصحفي الإسباني الشهير أيدي أغيري في البرنامج التلفزيوني المعروف"شيرينغيتو" أن ناتشو توجه مباشرة إلى زيدان بعد تسجيله الهدف لأن المدافع الإسباني كان يرغب في البقاء في الخلف ضمن خط الدفاع، لكن زيدان طلب منه يتقدم إلى الأمام ليسدد برأسه عند وجود ضربات ثابتة.وأكد ناتشو كلام أغيري لاحقا عند ما قال في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "المدرب طلب مني قبل الهدف أن أتقدم إلى الأمام، بجانب القائم الأول، وأتت لي الكرة وسجلت، لذلك ذهبت إليه واحتفلت معه".وبالفعل كان ناتشو بمثابة المنقذ، بعد أن عجز المهاجم كريم بنزيمة وبقية رفاقه عن هز شباك بلد الوليد.وعقب المباراة قال زيدان: "كانت مباراة معقدة ضد خصم صعب خسر مواجهة واحدة فقط هذا الموسم على ملعبه، وهذا الانتصار مهم لنا".وبشأن عناقه لناتشو، أوضح المدرب الفرنسي: "أنا سعيد لأجله، وقبل أن يسجل الهدف طلبت منه التقدم إلى الأمام بجانب القائم الأول..هو مدافع و لا يسجل كثيرا".ورفض زيدان أن يكون ريال مدريد يعاني على مستوى الهجوم، مردفا: "لست قلقا من عدم تسجيل بنزيمة في هذا المباراة، أنا واثق أنه سيسجل في المباريات المقبلة".

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