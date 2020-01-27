2020/01/27 | 10:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، أغنيس بوزين، اليوم الاثنين، ان المواطنين الفرنسيين في مدينة ووهان الصينية سيتم نقلهم من المدينة بالطائرة، منتصف هذا الأسبوع الجاري.

وقالت الوزارة، أن المواطنين سيعودون إلى فرنسا مباشرة بالتعاون مع السلطات الصينية.

وسجلت السلطات الفرنسية، أمس الاحد، ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وسط مخاوف متزايدة من انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

وقالت السلطات إن الأشخاص الثلاثة المصابين بالفيروس سافروا إلى الصين، اثنان منهم ينتمون إلى نفس العائلة، وكانت هذه الإصابات هي الحالات الأولى المسجلة في أوروبا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تستعد لنقل مواطنيها من ووهان الصينية بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تستعد لنقل مواطنيها من ووهان الصينية بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).