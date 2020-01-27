بالفيديو والصور.. هذا ما خلفه هجوم المسلحين على ساحة الحبوبي ليلة امس

2020/01/27 | 10:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تناقل ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع فيديو وصورا لما خلفه الهجوم على المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، حيث تظهر مخلفات حرق خيم الاعتصام وكذلك الأضرار التي لحقت بالمحال والمباني التي طالتها ألسنة اللهب.

وشهدت ساحة الحبوبي في وقت متأخر من ليلة أمس، هجوماً من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المعتصمين في الساحة وقاموا بإضرام النار في خيم الاعتصام.

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