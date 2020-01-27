سبعة مصابين بحادثة حريق سوق في حلبجة

2020/01/27 | 10:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب سبعة عناصر من الدفاع المدني خلال عملية اخماد الحريق الذي نشب مساء امس الاحد في سوق لبيع الملابس في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة العميد عابدين عبد الرحمن في مؤتمر صحفي انه "خلال عملية مكافحة الحريق الذي نشب في سوق (هانا) اصيب سبعة عناصر من منتسبينا بجروح".

وعن الاضرار المادية التي نجمت عن الحريق قال العميد عبد الرحمن ان "الحريق أتى على 10 محال داخل السوق".

واندلع حريق امس الاحد في سوق "هانا" الذي يتألف من طابقين، ويضم محالا اغلبها متخصصة ببيع ملابس الاطفالن والمستلزمات المنزلية.

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