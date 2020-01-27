جنايات ميسان: أحكام مختلفة بحق متاجرين بالمخدرات

2020/01/27 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت محكمة جنايات ميسان أحكاما مختلفة على مدانين اثنين مع غرامات مالية بحقهم عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة فيها.وقالت المحكمة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، إن “محكمة جنايات ميسان نظرت قضيتين تتعلقان بحيازة وتجارة المواد المخدرة،حكمت على المدان الاول بالسجن عشر سنوات فيما قضت […]

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