الرافدين: إطلاق سلف جديدة تصل لـ25 مليون دينار

2020/01/27 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن مصرف الرافدين، اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح بين خمسة ملايين الى 25 مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المصرف، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 1000 موظف من الذين […]

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