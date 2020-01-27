العصائب تتبرأ من قصف السفارة الأمريكية مساء أمس: استغنينا عن هذا النوع من الصواريخ

2020/01/27 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تبرأت حركة عصائب أهل الحق، الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، من استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، ...





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