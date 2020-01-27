إعادة نصب خيم المعتصمين في ساحة الحبوبي بعد حرقها من مجهولين

2020/01/27 | 10:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): ، اليوم الاثنين، باعادة نصب خيم المعتصمين في ساحة الحبوبي بعد حرقها من مجهولين.

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