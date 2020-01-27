شاهد.. لحظة إخراج ركاب الطائرة المدنية الإيرانية التي هبطت في الشارع

2020/01/27 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لخروج طائرة ركاب مدنية إيرانية تابعة لشركة كاسبين عن مدرج مطار معشور، لتهبط في شوارع مدينة معشور في الأحواز.وأوضح نشطاء أن الطائرة كانت قادمة من طهران إلى مدينة معشور، وأن جميع ركاب الطائرة سالمون، ولا توجد أي حالات إصابة أو وفيات.طائرة ركاب مدنية إيرانية […]

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