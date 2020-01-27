فلاحون يتظاهرون امام برلمان اقليم كوردستان

2020/01/27 | 11:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الفلاحين يوم الاثنين امام مبنى برلمان اقليم كوردستان في مدينة اربيل احتجاجا على عدم صرف الحكومة الاتحادية مستحاقتهم المالية عن محصول الحنطة.

وقدم الفلاحون من محافظات الاقليم الاربع، ونظموا وقفة احتجاجية امام مبنى البرلمان مطالبين بايجاد حل وصرف مستحقاتهم المالية للأعوام من 2014 – 2016.

وطالب المتظاهرون ايضا حكومة وبرلمان الاقليم بتشكيل لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لصرف ما تبقى من مستحقاتهم.

وارسلت بغداد العام الماضي مبلغا قدره 51 مليار دينار الى الاقليم كدفعة لمستحقات الفلاحين.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة في الاقليم فتحي محمد قد قال العام الماضي في تصريح صحفي ان وزارة التجارة العراقية ارسلت مبلغا اخر قدره 51 مليار دينار الى فلاحي الاقليم، مردفا بالقول انه تم توزيع 17 مليارا لكل محافظة مع البدء بالتوزيع.

واضاف ان من ما مجموعه 181 مليار دينار المستحقات المالية عن محصول القمح في اقليم كوردستان لم يتبق سوى 25 مليار دينار لدى بغداد، مشيرا الى انه الى نهاية العام سيتم ارسال المبلغ كاملة.

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