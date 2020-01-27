بالوثيقة.. تحالف القوى يدين استهداف السفارة الأميركية ويطالب بحماية البعثات الدبلوماسية

2020/01/27 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان تحالف القوى العراقية القصف الصاروخي الذي تعرضت له السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا.

وأكد التحالف في بيان أن تكرار استهداف السفارة الأميركية بصورة ممنهجة يعطي رسالة سلبية الى المجتمع الدولي بعدم احترام الدولة للاتفاقات الدولية التي تلزم العراق بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية لفرض القانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات وحصر السلاح المنفلت وعدم السمح بزج العراق في عزلة سياسية تهدد سيادته.

وطالب التحالف الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية بتحمل مسؤولياتهم في كشف الجهات المنفذة للهجوم، وان تقوم وزارة الخارجية بدورها في تأكيد حماية العراق للبعثات الدبلوماسية.

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