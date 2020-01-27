إصابة عدد من المتظاهرين بهجوم مسلح وسط كربلاء

2020/01/27 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء افاد مصدر امني في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، باصابة عدد من المتظاهرين باطلاق نار من مسلحين مجهولين.وقال المصدر، إنه “في ساعات متأخرة من ليل الامس قام مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع لاندكروز برشق المتظاهرين بالرصاص الحي مقابل مطعم ركن السلطان”.وأضاف المصدر ان “المسلحين لاذوا بالفرار لجهة مجهولة، فيما […]

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