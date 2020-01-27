أمين عام كتائب الإمام علي يرحب بـ ’’خطوة الصدر’’: من دون احترام هيبة الدولة لا يوجد وطن

2020/01/27 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رحب الأمين العام لكتائب الامام علي شبل الزيدي، الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، بخطوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الأخيرة، حول انضباط واحترام مؤسسات الدولة وهيبتها.

وقال الزيدي، في تغريدة على منصة "تويتر"، إن "خدمة المواطن ومصالحه وتأمين أمنه واجب شرعي وأخلاقي، رضاه غير واجب، مرحباً بخطوة الصدر بشأن انضباط واحترام مؤسسات الدولة".

وأضاف، ان "المشكلة أننا نلاحظ سباق على رضا الجمهور ولا نجد تسابق لخدمته"، مبيناً أن "خدمة المواطن واجب شرعي وأخلاقي".

وتابع الزيدي: "عين العقل خطوة سماحة السيد مقتدى الصدر، من دون أمن وانضباط واحترام لمؤسسات الدولة وهيبتها لا يوجد وطن، ولن يسلم المواطن وستعمم الفوضى وسيندس الفاسد"، لافتاً إلى أنه "بالنظام والعقل تؤخذ الحقوق".

واختتم أمين عام كتائب الامام علي تغريدته بوسوم (#اطردوا_الفاسدين، #حاكموهم)

بغداد اليوم- بغداد

تبرأت حركة عصائب أهل الحق، الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، من استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكداً أن فصائل المقاومة استغنت عن صواريخ "الكاتيوشا".

وقال المتحدث العسكري باسم العصائب، جواد الطليباوي، في بيان تلق

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الإثنين (27 كانون الثاني 2020)، سعي لجنته لتضمين منحة طوارئ للعاطلين وطلبة الجامعات في موازنة 2020.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن "هناك مساعي لتفعيل منحة العاطلين وطلبة الج

بغداد اليوم- المثنى

قطع محتجون غاضبون، الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، الطريق المؤدي لمصفى السماوة النفطي، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدداً من المحتجين الغاضبين قطعوا الطريق المؤدي إلى مصفى السماوة ا

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