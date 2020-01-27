الخارجية تُخصص أرقاماً للعراقيين في الصين للتواصل معها

2020/01/27 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، ارقاما للعراقيين في الصين للتواصل معها.

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