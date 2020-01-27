اليوم.. منتخب الاشبال يقابل اكاديمية اسباير وديا

2020/01/27 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخب الاشبال بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الاثنين بفريق اكاديمية اسباير في مباراة ودية ضمن معسكره التدريبي المقام في العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

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