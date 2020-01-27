واشنطن تدعو الحكومة العراقية الى حماية منشآتها الدبلوماسية

2020/01/27 | 11:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة العراق إلى حماية منشآتها الدبلوماسية بعد أن طالت 3 صواريخ كاتيوشا السفارة الأميركية في بغداد....

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