بالصور.. هذا ما خلفه الهجوم المسلح على معتصمي ساحة الحبوبي

2020/01/27 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهرت صور، اليوم الاثنين، الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية في ساحة الحبوبي بعد هجوم مسلح على ساحة اعتصام الحبوبي في ذي قار وحرق خيمهم.وشهدت الناصرية فجراً اقدام مجهولين مسلحين باقتحام ساحة الاعتصام في المدينة بعد منتصف ليل الأحد، وإحراق خيام المتظاهرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

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