فلاح أمين الرهيمي - إلى أبطال ثورة الجوع والحرمان والغضب (قطعة نثرية)

2020/01/27 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي أيها الصامدون تقبل أقدامكم تراب الوطن في كل ما تحدقون في بطون التاريخ وحينما تغوص الذكريات في قرارة المدىتغرورق عيونكم او تبكون او تبتسمون وتحلمون او لا تحلمون تبقى عيونكم تحدقتستلهم المدى وتدرك المجهول بين زمان وزمانوتشرب الصدى الذي تسبح في رنينه الذكرياتشيئاً فشيئاً تستحيل هذه الرؤيا في عالمكم حقيقة الواقعوتنجلي الغيمة نحو غدٍ منطلقاً سعيدوتغمر المحبة الناس وت......

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