عبد الغني سلامه - العقل السياسي العربي

2020/01/27 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه في المجتمعات العربية تتخذ السجالات السياسية بين الأفراد شكل المناظرات والاستعراضات اللفظية، والحدة والتطرف في الطرح، دون أن يخرج المتحدثون برؤية جديدة أو يقدموا حلاً ما..بعض المثقفين ساهموا في تعميق هذه الأزمة وتناولوا السياسة كممارسة مترفعة، لا تتصل بالواقع ولا تنـزل إلى مستوى الجماهير، منطلقين في تحليلهم السياسي من بعض المفاهيم السلبية، مستخدمين آليات تفكير عدمية كانت توصل على الدوام إلى المجهو......

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