وزيرة الدفاع الألمانية: خطر داعش الارهابي في العراق لم ينته بعد

2020/01/27 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور عن مهمة قوات بلادها في العراق، محذرة من خطر تنظيم “ داعش” في العراق لم ينته بعد.وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات لصحيفة “أوغسبورغر ألجماينه” الألمانية الصادرة اليوم: “نكافح هناك ضد داعش؛ أي ضد منظمة إرهابية مفزعة”.وأعربت الوزيرة الالمانية عن معارضتها للتقديرات التي تقول إنه بالإمكان تقليل الضغط في […]

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