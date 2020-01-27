الطليباوي: قصف السفارة الأميركية ليس من عمل فصائل المقاومة

2020/01/27 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفى القيادي في حركة عصائب اهل الحق جواد الطليباوي، اليوم الاثنين، علاقة فصائل المقاومة الإسلامية بقصف السفارة الأميركية، مؤكدا أن الصواريخ المستخدمة في القصف هي من الاسلحة التي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ أعوام.وقال الطليباوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “مرةً اخرى نؤكد على ان القصف الصاروخي الاخير […]

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