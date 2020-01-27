2020/01/27 | 11:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف تكشف جريمة قتل حدثت في سرداب داخل مقبرة وادي السلام ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف تكشف جريمة قتل حدثت في سرداب داخل مقبرة وادي السلام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).