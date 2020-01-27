قطع جسور وعمليات كر وفر بين المحتجين والأمن في بغداد ومحافظتين

2020/01/27 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تجددت الصدامات صباح اليوم الاثنين بين المحتجين والامن في العاصمة بغداد بعد تصاعد حدة التظاهرات خلال اليومين الماضيين.

وقال ناشطون وشهود عيان لشفق نيوز، ان قوات مكافحة الشغب تقدمت من جهة الشورجة تجاه الخلاني وسط بغداد.

واضافوا ان قوات الشغب تتواجد حاليا قرب ساحة الخلاني، وهناك عمليات كر وفر بين القوات الامنية والمتظاهرين.

اما في النجف في قطع المحتجون محتجون يقطعون شارع المدينة بإضرام النيران في الاطارات.

وفي الديوانية الاضراب مستمر في جامعة القادسية وعدد من المدارس، مع اغلاق للدوائر الحكومية عدا الصحية والقطاعات البلدية.

وقطع محتجون جسر السريع الكونكريتي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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