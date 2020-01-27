انفجار عبوة ناسفة بمستشفى في هونغ كونغ

2020/01/27 | 11:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شرطة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، ان عبوة ناسفة انفجرت في مستشفى عام، مما جعل إدارتها تقوم بإجلاء بعض المرضى.

وجاء الحادث بعد أن أشعلت مجموعة من المتظاهرين، أمس الأحد، النار في بهو مبنى سكني حديث البناء كانت السلطات تخطط لاستخدامه كمرفق صحي بعدما تزايدت المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين.

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات واسعة منذ 7 شهور تركزت على علاقتها مع الصين، وأشعلها غضب المحتجين مما يعتبرونه تدخلا متزايدا من جانب بكين في شؤون المدينة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الانفجار وقع في دورة مياه بمركز "كاريتاس" الطبي فجر اليوم ولم يسفر عن إصابات.

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