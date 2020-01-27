الكشف عن جريمة قتل غامضة في مقبرة النجف

2020/01/27 | 11:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الاثنين، الكشف عن جريمة قتل حدثت في مقبرة وادي السلام والقبض على القاتل الذي اعترف بجرمه.

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم الابلاغ عن وجود جريمة قتل مواطن والعثور على جثة داخل أحد السراديب في مقبرة وادي السلام تعود لشخص يبلغ من العمر حوالي ٤٥ سنة كان مصاب بعدة طعنات في منطقة الصدر".

وبينت انه "تم تشكيل فريق عمل وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على المجرم واعترف بقيامه بقتل المجنى عليه وتم تصديق أقواله قضائيا وإجراء كشف الدلالة".

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