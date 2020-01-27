الانواء الجوية تتوقع حالة الطقس لنهاية الاسبوع

2020/01/27 | 11:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نشرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، توقعاتها لحالة الطقس لليوم والأيام المقبلة وصولاً إلى مساء يوم الجمعة المقبل.وذكرت الهيأة أن طقس اليوم الاثنين، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، في المناطق كافة، فيما تتراوح درجات الحرارة في محافظات البلاد ما بين 16 إلى 19 درجة مئوية.ولفتت إلى أن الطقس في يوم الثلاثاء ما بين غائم جزئي إلى غائم في المناطق الوسطى والشمالية، ويتحول إلى صحو تدريجياً في المنطقة الجنوبية.وفيما أشارت إلى أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة، تشهد طقساً غائماً إلى غائم جزئياً في المناطق كافة، نبهت إلى فرص تساقط الامطار في المنطقة الشمالية يومي الأربعاء والجمعة.

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