2020/01/27 | 11:32 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : مجاميع تتهجم على عسكري وتبرحه ضرباَ) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : مجاميع تتهجم على عسكري وتبرحه ضرباَ) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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