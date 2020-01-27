ظريف: المنطقة والعالم تفتخران بنضال الشهيد سليماني في محاربة الإرهاب

2020/01/27 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن أهل المنطقة والعالم يفتخرون بنضال الفريق الشهيد قاسم سليماني في محاربة الإرهاب، مشددا على ان استهداف المعالم التراثية جريمة لا تغتفر وفق القوانين الدولية.وقال ظريف في كلمة له، إن “ابرز الوقاحات بتهديد المعالم الثقافية هو تهديد الرئيس ترامب باستهداف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا”، مؤكدا […]

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