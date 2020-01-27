الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: المخرج الوحيد للأزمة هو تطبيق تعليمات المرجعية الدينية العليا

2020/01/27 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص عدت كتلة الصادقون النيابية أن المخرج الوحيد والحقيقي للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد هو تطبيق خارطة الطريق التي دعت إليها المرجعية الدينية، مشددة على ضرورة الاستجابة لما تطالب به المرجعية على صعيد تشكيل الحكومة المقبلة بهدف انقاذ البلد من الوضع السياسي المرتبك.وقال النائب عن الكتلة محمد البلداوي في تصريح لـ”العهد […]

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