مظاهرة منددة بمحاكمة

2020/01/27 | 11:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم العشرات من الاشخاص يوم الاثنين وقفة احتجاجية امام محكمة اربيل منددين بمحاكمة رجل الدين المثير للجدل ملا مزهر الخراساني.

ورفعت منظمات معنية بحقوق المرأة في اقليم كوردستان دعاوى قضائية ضد الخراساني بسبب خطابه الديني الذي يدعو الى تعدد الزوجات.

وآخر دعوى قضائية اقيمت ضد الخراساني حملت تواقيع 300 ناشطة نسوية طالبن فيها بضرورة محاكمته ازاء "الاساءت" التي يطلقها بحق المراة.

وبدأت صباح اليوم الجلسة الاولى في محكمة اربيل لمحاكمة الخراساني.

وهتف المحتجون الذي بدى على سيماهم الالتزام بالدين الاسلامي وبينهم نساء ضد محاكمة الخراساني وتعالت اصواتهم بالتكبيرات مطالبين بالافراج عنه.

واعتبر المحتجون طروحات الخراساني هي من صميم الدين وغير مخالفة لتعاليم الاسلام.

وكانت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان قد اغلقت قناة تلفزيونية يديرها ملّا مزهر على خلفية بثها برامج تقلل من احترام المرأة الكوردية.

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