2020/01/27 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فيما يلي أسعار صرف العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم اليوم الاثنين 27.1.2020 اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة: سعر بيع للدولار = 121.500 سعر شراء للـدولار = 120.500 ================ اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.30دولار الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.68 دولار الليرة التركية السعر العالمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).