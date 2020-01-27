محافظة بغداد : اعداد مسودة مشاريع استراتيجية ضمن الاتفاقية مع الصين

2020/01/27 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- تعتزمُ محافظة بغداد إعداد مسودة مشاريع تضم مستشفيات ومدارس ومحطات كهرباء ومجمعات سكنية لادراجها ضمن الاتفاقية مع الصين، مؤكدة انها ادرجت مشروع انشاء مداخل بغداد الستة بتصاميم ورؤية حديثة ضمن مشاريع الاتفاقية.وقال المعاون الفني لمحافظة بغداد فارس مجيد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن […]

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