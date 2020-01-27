التعيبان لـ”العهد نيوز”: المندسون نفذوا هجمة شرسة بحق المتظاهرين السلميين في الناصرية

2020/01/27 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أكد النائب عن محافظة ذي قار عبد الأمير التعيبان أن المحافظة تعرضت أمس إلى هجمة شرسة من بعض المندسين الذين تغلغلوا وسط المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى أن المندسين تسببوا بمقتل وإصابة العديد من أبناء المحافظة.وقال التعيبان، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين إن “المندسين تغلغلوا وسط المتظاهرين الشرفاء مما أثاروا […]

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