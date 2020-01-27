العصائب: فصائل المقاومة لم تقصف السفارة الاميركية

2020/01/27 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، اليوم الاثنين، عدم وقوف فصائل المقاومة وراء القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية في العاصم...

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