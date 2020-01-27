في أربيل.. رجل دين يثير الجدل بدعوته لتعدد الزوجات

2020/01/27 | 11:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل رجل الدين المعروف ملا مزهر الخراساني أمام المحكمة في أول جلسة للنظر بالقضية المثيرة للجدل – صورة: كوردستان 24

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