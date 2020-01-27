نصيف: وزارة الكهرباء خاضعة لعصابتين في النجف ولندن

2020/01/27 | 11:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس حكومة تصريف الاعمال والادعاء العام وهيئة النزاهة وكافة اعضاء مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية لاستبعاد الادارة الحالية لوزارة الكهرباء وإنقاذها من براثن الفساد والتدهور الذي […]

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