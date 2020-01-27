2020/01/27 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان االاثنين إن بلاده بحاجة للنظر في آلية تسعير عقود إمداد الغاز طويلة الأجل الحالية مع قطر.

جاء ذلك خلال اجتماع يضم مسؤولين في شركات النفط في نيودلهي.

وتستورد الهند 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بموجب صفقة إمدادات طويلة الأجل مع قطر.

وتراجعت الأسعار الفورية أو أسعار السوق الحالية للغاز المسال لأقل مستوياتها في عدة سنوات في يناير كانون الثاني ما يبرز الخسائر التي تتحملها الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال المتربطة بعقود طويلة الأجل مع موردين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط الهندي: نحتاج لإعادة النظر في عقود الغاز طويلة الأجل مع قطر) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط الهندي: نحتاج لإعادة النظر في عقود الغاز طويلة الأجل مع قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).