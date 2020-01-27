2020/01/27 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة هآرتس مقالاً تحليلاً حول خطة صفقة القرن، تشير فيه أن طريقة كتابة الخطة كانت بنية أن يرفضها الفلسطينيون.وفيما يلي نص المقال مترجماً : في 19 يناير 2017، أي قبل ليلة من توليه منصب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، وقف دونالد ترامب على خشبة المسرح في واشنطن وأشاد بجاريد كوشنر.وقال لصهره في حفل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة اسرائيلية : صفقة القرن كتبت بنية ان يرفضها الفلسطينيون) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة اسرائيلية : صفقة القرن كتبت بنية ان يرفضها الفلسطينيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).