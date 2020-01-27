“الاقلمة السنية”.. بوابة الدخول إلى “صفقة القرن” وخلافات بين أربعة قيادات تهدد باجهاضها

2020/01/27 | 11:54 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشفت صحيفة “الاخبار” اللبنانية، الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع الإقليم السني الذي تروج له قيادات س...

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