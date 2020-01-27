شاهد.. رسائل معتصمي النجف: “مو أنت بهاي المقصود من نقطع شارع”

2020/01/27 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرج متظاهرو محافظة النجف، بمسيرات ليلية بهتافات سياسية لإيصال رسائلهم لكل المعنين من القوى السياسية.ولخصت هتافات معتصمي النجف، جميع المطالب التي يطالبون بها مع أقرانهم المعتصمين في المحافظات المنتفضة الأخرى منذ أربعة أشهر.ردات النجف قبل قليل ❤️❤️🇮🇶🇮🇶 pic.twitter.com/RFtwjg5xQL — Faris Harram – فارس حرّام (@FarisHarram) January 26, 2020

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