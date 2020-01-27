منغوليا‭ ‬تعلق دوام المدارس والكليات وتغلق حدودها مع الصين

2020/01/27 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أغلقت منغوليا كل الجامعات والمؤسسات التعليمية ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الثاني من آذار، لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح الصين.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية الرسمية، نقلا عن بيان لمجلس الوزراء، إن منغوليا أغلقت أيضا المعابر الحدودية أمام حركة السيارات والمشاة ابتداء من اليوم الاثنين، ودعت إلى إلغاء كل التجمعات العامة.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 شخصا، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 في جميع أنحاء البلاد.

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