2020/01/27 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الاثنين، إلى بكين للبحث مع مسؤولي الصين وخبراء الصحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أدهانوم على حسابه في تويتر أنه يريد "تعزيز الشراكة" مع الصين "فيما يتعلق بتوفير مزيد من الحماية في مواجهة هذا التفشي".

وكانت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها قد قالت إن رؤساء تحرير كبرى المطبوعات العلمية اتفقوا على إرسال أي أبحاث عن فيروس كورونا الجديد إلى المنظمة قبل نشرها، وذلك بعد موافقة الفرق البحثية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير منظمة الصحة العالمية يصل الصين لبحث تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير منظمة الصحة العالمية يصل الصين لبحث تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).