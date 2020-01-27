استئناف عمليات الانتاج في حقل الناصرية النفطي

2020/01/27 | 12:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلن المتحدث الرسمي بوزارة النفط عاصم جهاد اليوم الاثنين استئناف عمليات انتاج النفط الخام من حقل الناصرية النفطي، بعد توقف دام نحو أسبوع في محافظة ذي قار، جنوبي بغداد.وقال جهاد ، في تصريح صحفي اليوم :"تم استئناف عمليات الانتاج في حقل الناصرية قبل يومين".واضطرت إدارة حقل الناصرية النفطي، الذي تبلغ طاقته الانتاجية مئة ألف برميل يوميا لايقاف عمليات الانتاج قبل نحو أسبوع، بعد محاصرة الحقل من قبل متظاهرين يضغطون للحصول على فرص عمل .

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