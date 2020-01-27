بالفيــديو : عــن مظــاهــرات اكتــوبـــر .. الصـــدر ينســـحب والحـــكيم ينـــزل لــ الســاحــة !!

2020/01/27 | 12:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

في الفترة الاخيرة دائما ما نشهد سياسيي العراق يقفون الى جانب المظاهرات الحالية في وقت ما وفي احيانا اخرى يقفون ضدها ..

مثلا ، الزعيم الصدري مقتدى الصدر الذي كان الراعي الدائم لمظاهرات اكتوبر والذي دائما ما يصرح بانه يقف معهم وانهم تحت حمايته وامنه ، اليوم نشهد موقفا غريبا وعجيبا ل...

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