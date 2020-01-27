ترامب يستقبل نتنياهو وغانتس لمناقشة صفقة القرن والفلسطينون يهددون

2020/01/27 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الاثنين ، كلاً من: رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، حيث سيعرض عليهما خطته السياسية المسماة (صفقة القرن).وطبقاً لبرنامج نشره البيت الأبيض، سيلتقي ترامب أولاً مع نتنياهو، ثم يجتمع بغانتس منافس نتنياهو في الانتخابات الذي تخلى في الأسبوع الماضي عن […]

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