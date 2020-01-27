قائد شرطة ميسان: لا صحة للاخبار حول اقالتي وتعيين بديل عني

2020/01/27 | 12:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد شرطة ميسان العميد عبد الخضر الساعدي صحة الانباء التي تحدث عن اقالته من منصبه وتعيين بديل عنه.وقال الساعدي في تصريح صحفي انه لا صحة للاخبار حول اقالته […]

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