الخارجية الأميركية تدعو السلطات العراقية لحماية منشآتها الدبلوماسية في العراق

2020/01/27 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن ما وصفها بالمليشيات الإيرانية تواصل تهديد أمن العراق.

وقال المتحدث ان بلاده اطلعت على تقارير تفيد بقصف المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية ببغداد، داعيا السلطات العراقية إلى حماية المنشآت الدبلوماسية الأميركية.

وأشار المتحدث إلى أن الوضع في العراق يبقى متأزما لأن المليشيات التي تدعمها إيران لا تزال تشكل تهديدا للأمن.



موضحا انه منذ ايلول الماضي وقع أكثر من أربعة عشر هجومًا من جانب إيران والميليشيات ضدّ موظّفين أميركيّين في العراق.

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